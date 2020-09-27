также в разделеМир
НАТО: Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения
Президент Азербайджана: Мы должны восстановить историческую справедливость 14
Митингующих в Беларуси разгоняют газом и светошумовыми гранатами 12
Азербайджан заявил о взятии под контроль шести сел 26
«Народная инаугурация» Тихановской: в Минске начали отключать мобильный интернет 15
Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса 14
ЕС призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия 13
Тихановская обратилась к белорусам в 50-й день протестов 48
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию 16
Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией 31
В Армении обвиняют Азербайджан в атаке на Нагорный Карабах 64
Макрон о Беларуси: Лукашенко должен уйти 12
Нападавший на прохожих в Париже объяснил свои мотивы 22
В России антирекорд по заболеванию на COVID-19 50
Трамп: Победитель выборов в США может быть неизвестен несколько месяцев 22
Задержаны еще пятеро подозреваемых по теракту в Париже 20
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса 13
Страны Балтии расширили санкции в отношении властей Беларуси 14

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране не удалась попытка «цветной революции», а санкции или другие ограничительные меры против Беларуси «вредны абсолютно для всех».

Об этом он сказал во время своего выступления на общих дебатах 75-й Генассамблеи ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех», — заявил Макей.

По его словам, санкции являются «принудительными мерами в международных отношениях», и такие действия несут в себе «особую угрозу и чреваты непоправимыми последствиями».

Макей добавил, что народ сделал свой выбор «в пользу стабильного и процветающего государства», а другие страны «пытаются раскачать ситуацию в Беларуси».

Напомним, страны Балтии расширили санкции в отношении властей Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5458 грн.
18
Теги