Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране не удалась попытка «цветной революции», а санкции или другие ограничительные меры против Беларуси «вредны абсолютно для всех».

Об этом он сказал во время своего выступления на общих дебатах 75-й Генассамблеи ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех», — заявил Макей.

По его словам, санкции являются «принудительными мерами в международных отношениях», и такие действия несут в себе «особую угрозу и чреваты непоправимыми последствиями».

Макей добавил, что народ сделал свой выбор «в пользу стабильного и процветающего государства», а другие страны «пытаются раскачать ситуацию в Беларуси».

Напомним, страны Балтии расширили санкции в отношении властей Беларуси.