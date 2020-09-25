Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей белорусского руководства, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов.

Литва и Эстония сообщили, что внесли в «черный список» 98 должностных лиц, а Латвия – 101. В него включены судьи и работники силовых структур, сообщили в пятницу агентству BNS в МИД Литвы, передает Интерфакс.

Глава ведомства Линас Линкявичюс заявил, что новый раунд санкций связан с прошедшей на этой неделе инаугурацией президента Александра Лукашенко. «Это самое малое, что мы можем сделать, реагируя на тех, кто избивал людей и, возможно, совершал преступления», - добавил министр.

Также он выразил сожаление из-за промедления Евросоюза с введением общих санкций. «Мы продолжаем работу над тем, чтобы было и европейское решение», - отметил Линкявичюс. По его словам, ЕС должен и далее добиваться совместных санкций и консультироваться по вопросам помощи жертвам репрессий.

В свою очередь, как сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, «в санкционном списке Латвии 101 представитель белорусского руководства, им бессрочно запрещен въезд в Латвию».

МИД Латвии подчеркивает, что «белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам – продолжается дискредитация демонстраций, применение непропорциональной силы, блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители информации».

Тем временем в эстонском дипведомстве отмечают, что включенные в санкционный список лица «играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных манифестантов». «Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года», - сообщили в МИД.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал власти Беларуси «незамедлительно прекратить насилие над народом Беларуси» и потребовал «безо всяких условий освободить всех задержанных политических заключенных».

В конце августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще нескольких десятков должностных лиц.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине дипломатических споров.

США и Великобритания также обещают ввести санкции в отношении белорусского режима.