также в разделеПолитика
Нардеп «Слуги народа» заявил о выходе из партии 20
Украина отреагировала на обострение возле Нагорного Карабаха 115
Мэру Умани отказали в регистрации на выборах, а его однофамильцев зарегистрировали 27
Президент Украины поедет на передовую 18
Полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений на местных выборах 14
Кабмин провел срочное заседание по крушению Ан-26 16
Саммит Украина-ЕС перенесен 23
Куракин: Медведчук пресекает попытки переписать украинскую историю 29
Соколовская: За счет финансирования «Нацкорпуса» Фирташ и Левочкин пытаются восстановить свое влияние в Украине 35
Боррель сказал Зеленскому, что ЕС – не банкомат 45
Джангиров: Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию 30
ОПЗЖ: Зеленский защищает права жителей непризнанного Косово, игнорируя нарушение прав миллионов жителей Донбасса 84
Зеленский похвастался темпами строительства дорог на Закарпатье 24
Эксперт: Внутрипартийную политику ОПЗЖ определяет именно Медведчук 21
Медведчук: Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству 33
Рудяков: ОПЗЖ может занять первое командное место в Украине по результатам выборов 68
В Раде рассказали, когда рассмотрят госбюджет-2021 33
Кривонос: Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму 319

Народный депутат (фракция «Слуга народа») Николай Галушко заявил о выходе из партии из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах «со старыми элитами», а места в списках партии проданы.

При этом "разочаровавшийся" нардеп остался во фракции, а депутатский мандат сдать постеснялся. Об этом сообщает Взгляд.

Любопытно, что, как выяснили СМИ, буквально сегодня Галушко встречался с представителем этих самых «старых элит», действующим мэром Броваров и прямым оппонентом «Слуги народа» - господином Сапожко.

По информации, просочившейся в Сеть, народный депутат взял у действующего броварского мэра взял деньги за то, чтобы включить его в кандидаты на пост мэра Броваров от «Слуги народа». План Галушко провалился, и Сапожко потребовал назад свои деньги за невыполненную работу.

«А чтобы не возвращать деньги, нардеп Галушко решил изобразить небывалую для себя активность и на скорую руку записать видеообращение о борьбе со старыми элитами», - рассказал нам источник в «СН», пожелавший остаться неназванным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5458 грн.
36
Теги