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Кабинет министров Украины в субботу, 26 сентября, провел экстренное заседание в связи с авиакатастрофой в Харьковской области, в которой погибли 26 человек. Был принят ряд важных решений.

В частности, была создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Ан-26, которая до 25 октября должна представить отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах.

Возглавил комиссию вице-премьер-министр Олег Уруский. В ее состав также вошли министр обороны, министр внутренних дел, министр здравоохранения, руководители СБУ, Госавиаслужбы, ГСЧС, первый заместитель секретаря СНБО, председатель Харьковской ОГА, заместитель руководителя ОП, заместитель госсекретаря Кабмина, главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, было решено выделить семьям погибших в результате катастрофы по 1,5 млн грн помощи.

"В связи с гибелью военнослужащих… принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 млн 576 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - рассказал Старобинский.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики выяснить был ли застрахован экипаж.
ForUm

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