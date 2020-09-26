Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Проверяются следующие версии следствия:
катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции, судмедэкспертов, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны, следователей ГБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета. Предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.
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