также в разделеОбщество
Тела погибших в авиакатастрофе под Харьковом будут идентифицировать до 3 недель 3
Ослабление карантина: не готовы 22 области и Киев 8
В Украине объявлен День траура 8
Авиакатастрофа военного самолета Ан-26: найдены все тела погибших 19
У ГБР есть 4 версии авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом 9
В Минобороны назвали причину крушения самолета 23
Правительственная комиссия начала расследование крушение самолета АН 26 в Чугуеве 13
Спасатели нашли тело еще одного человека после авиакатастрофы под Харьковом 19
В Украине зафиксирован новый антирекорд по COVID-19 38
Боевики дважды открывали огонь вблизи Авдеевки 9
Из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движение 28
25 сентября. Картина дня 14
Казахстанцу вынесли приговор за участие в войне на Донбассе 20
Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз превышает норму 23
Оккупанты хотят построить в Крыму опреснительную установку 33
В Украину идет похолодание и дожди 23
На Закарпатье хотят построить большой курорт под Олимпиаду 17
«Карантинные зоны»: Укрзализныця открывает продажу билетов на четырех станциях 9

Учебные полеты самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. В 20:38 командир экипажа доложил об отказе левого двигателя.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, непосредственное управление самолетом курсанты не совершали, все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 — попросил заход на посадку, в 20:43 — прошел дальний привод, в 20:45 — произошла авиакатастрофа.

Отмечается, что бортовой самописец самолета до сих пор не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині Жахлива...

Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 25 сентября 2020 г.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Самолет разбился 25 сентября около 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. На борту были офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
16
Теги