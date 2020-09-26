Учебные полеты самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. В 20:38 командир экипажа доложил об отказе левого двигателя.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, непосредственное управление самолетом курсанты не совершали, все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 — попросил заход на посадку, в 20:43 — прошел дальний привод, в 20:45 — произошла авиакатастрофа.

Отмечается, что бортовой самописец самолета до сих пор не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині Жахлива... Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 25 сентября 2020 г.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Самолет разбился 25 сентября около 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. На борту были офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.