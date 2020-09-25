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В Париже вооруженный ножом человек ранил четверых возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Об этом со ссылкой на полицию сообщают французские СМИ, передает «Европейская правда».

Нападение произошло утром в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

По последней информации, нападавший ранил четырех человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

Сообщается, что нападавший и его вероятный сообщник скрылись с места событий, полиция разыскивает обоих. Позже стало известно, что одного из подозреваемых задержали возле Бастилии.

Полиция оцепила район нападения, парижан просят избегать его.

Также сообщается, что в квартале обнаружили подозрительный пакет.
ForUm

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