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Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН 26 в Харьковской области начала свою работу. На месте работают руководители соответствующих ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Руководит комиссией вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«По поручению президента Украины создана Государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения военного самолета АН - 26 и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали, поиски 2 человек продолжаются.
ForUm

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