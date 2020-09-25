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Алмалинский районный суд Алматы приговорил к трем годам тюрьмы гражданина Казахстана, участвовавшего в войне на Донбассе. Об этом сообщает местное издание Liter.kz.

«Судом установлено, что подсудимый О. в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества, умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенной Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины», - сообщили в суде.

Приговором суда казахстанца признали виновным по статье 172 УК Казахстана — «Участие в иностранных вооруженных конфликтах».

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину.
ForUm

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