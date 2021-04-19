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Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний призвал все стороны конфликта приложить все возможные и невозможные усилия для предотвращения разворачивания новой войны.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) прокомментировал на своей странице в Facebook обострение ситуации на Донбассе.

«Великий пост – это время испытаний духовной силы и воли. Это также период переосмысления нашей жизни, взаимного прощения, исполнения милосердия и попытки исправить то, что давно разрывает наши сердца», – сказал митрополит Антоний.

«Повышение обстрелов и, как следствие, человеческих жертв, многочисленные нарушения перемирия, страдания мирных жителей – все это вызывает огромную боль и огромное желание, чтобы на этой многострадальной земле наконец воцарился мир», – заявил управделами УПЦ.

По словам владыки, Украинская Православная Церковь постоянно молится за завершение военных действий и поддерживает пострадавших. 

«В то же время мы вновь и вновь призываем все стороны, от которых зависит вопрос деэскалации ситуации на Донбассе приложить все возможные и невозможные усилия для предотвращения разворачивания новой войны. Это наш великий и общий долг – как верующих, так и тех, кто любит родную землю и желает ей всего самого наилучшего», – отметил архиерей.

Митрополит Антоний завершил словами святителя Василия Великого: «Ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем, за это Господь и обещал нам величайшую Свою награду».
ForUm

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