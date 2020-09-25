В подразделениях Министерства внутренних дел за прошедшие сутки, 25 сентября, обнаружили 142 новых случая заражения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.
Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 22 сентября, тогда заболело 124 работника МВД.
Всего за все время пандемии зафиксировано 5189 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 4700 человек выздоровели, 14 сотрудников умерли.
Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Киеве (+28), в Харьковской области (11) и в Тернопольской области (8).
Напомним, по состоянию на 9:00 25 сентября в Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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