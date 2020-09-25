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По состоянию на 9:00 25 сентября в Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксирован 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3827 летальных, 85133 пациенты выздоровели.

Всего проведено 2156653 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1675 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5653 случая;

Волынская область - 7362 случая;

Днепропетровская область - 4917 случаев;

Донецкая область - 2851 случай;

Житомирская область - 5403 случая;

Закарпатская область - 9490 случаев;

Запорожская область - 3428 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;

Кировоградская область - 1052 случая;

Киев - 21045 случаев;

Киевская область - 8430 случаев;

Львовская область - 19 465 случаев;

Луганская область - 894 случая;

Николаевская область - 2782 случая;

Одесская область - 12 470 случаев;

Полтавская область - 1752 случая;

Ривненская область - 11 774 случая;

Сумская область - 3474 случая;

Тернопольская область - 12 579 случаев;

Харьковская область - 16 490 случаев;

Херсонская область - 954 случая;

Хмельницкая область - 5361 случай;

Черновицкая область - 13 736 случаев;

Черкасская область - 3459 случаев;

Черниговская область - 3770 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине было зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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