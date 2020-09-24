Сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Как сообщает «Европейская правда», об этом сказано в сообщении литовского парламента.

«Отравление Навального химической парализующей ядовитым веществом, разработанной в российских лабораториях и запрещенной международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», - говорится в документе.

Сейм отмечает, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

«Газопровод «Северный поток-2 «по дну Балтийского моря не имеет экономической основы, и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации», - говорится в резолюции Сейма, которая напоминает, что Российская Федерация часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозалежні страны, и трубопровод «Северный поток-2» имеет потенциал для использования в этих целях.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.