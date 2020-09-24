также в разделеМир
Качиньский станет вице-премьером Польши 6
Гутерриш: Человечество провалило испытание пандемией COVID-19 12
Еврокомиссар: Ситуация с COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем в марте 14
Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией 35
В Казахстане отменили смертную казнь 20
Лукашенко прокомментировал «тайную» инаугурацию 24
ЕС ожидает новых демократических выборов в Беларуси 54
США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси 18
В мире зафиксировано более уже более 32 миллионов случаев COVID-19 36
Из-за коронавируса в мире сократили 500 миллионов рабочих мест 10
США ввели санкции против сети троллей «повара Путина» 18
В Беларуси анонсировали масштабную забастовку и марш протеста 54
В Беларуси силовики задержали более 200 митингующих 13
Ученые: У каждого пятого больного COVID-19 симптомы так и не появляются 21
Болгария во второй раз за год обвинила РФ в шпионаже 18
Германия не признает легитимность Лукашенко 13
В Польше заявили о создании первого в мире лекарства от коронавируса 32
РФ расширила персональные санкции против ЕС 18

Сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Как сообщает «Европейская правда», об этом сказано в сообщении литовского парламента.

«Отравление Навального химической парализующей ядовитым веществом, разработанной в российских лабораториях и запрещенной международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», - говорится в документе.

Сейм отмечает, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

«Газопровод «Северный поток-2 «по дну Балтийского моря не имеет экономической основы, и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации», - говорится в резолюции Сейма, которая напоминает, что Российская Федерация часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозалежні страны, и трубопровод «Северный поток-2» имеет потенциал для использования в этих целях.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
0
Теги