Кабинет Министров назначил Егора Прокопчука главой Государственной службы по безопасности на транспорте.
Соответствующее распоряжение №1139-р от 23 сентября обнародовано на правительственном портале.
«Назначить Прокопчука Егора Александровича председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте с 25 сентября 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19», – сказано в документе.
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