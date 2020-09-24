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Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали в Краматорске своего сотрудника за вымогательство взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие задокументировало, что следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях требовал $30 тыс. у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения, а также содействие в заключении сделки о признании виновности и возврата изъятого имущества.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в собственной квартире, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства злоумышленника.

Сейчас в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Операция проводилась совместно с Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.
ForUm

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