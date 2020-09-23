В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4136, который предлагает установить запрет для некоторых категорий лиц публично отрицать отдельные международные преступления, вооруженную агрессию Российской Федерации и временную оккупацию части территории Украины, а также предлагает ограничить взаимодействие таких лиц с органами власти и должностными лицами РФ.

Как передает Укринформ, текст законопроекта и сопроводительные документы к нему обнародованы на сайте Верховной Рады.

Так, документ предлагает признать противоправным публичное отрицание национальным публичным деятелем, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Украины временной оккупации территории Украины Российской Федерацией, распространение ими публичных высказываний, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности временной оккупации РФ территории Украины.

Законопроект также предусматривает запрет таким деятелям выражать поддержку действий Российской Федерации относительно грубого нарушения международного права в виде посягательство на территориальную целостность Украины, полного или частичного оправдания действий РФ, направленных на оккупацию части территории Украины, осуждение действий Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.

Проект закона предлагает запретить участие национальных публичных деятелей, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления на территории Российской Федерации и/или временно оккупированных территориях в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ, торжествах и публичных мероприятиях, проводимых незаконными органами или должностными лицами, созданными на временно оккупированной территории.

Также предлагается запретить установление связей и любое взаимодействие украинских публичных деятелей, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления с незаконными органами или должностными лицами на временно оккупированной территории, органами государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации (их должностными лицами). Это не касается случаев, определенных частью четвертой статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», или если на это дано согласие Верховной Радой Украины, или если такие связи и взаимодействия связаны с реализацией такими лицами права на наследование имущества, находящегося на территории РФ или временно оккупированной части территории.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают запретить на уровне закона публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцида украинского народа, Холокоста, как геноцида еврейского народа и депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, как геноцида крымскотатарского народа.

Авторами законопроекта №4136 является группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» и «Батькивщина».