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В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена ​​кибератака. В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей, сообщили ForUm'у в пресс-службе МИД .

По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибератаки продолжается. Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине — креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей во всем мире.
ForUm

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