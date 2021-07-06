также в разделеОбщество
Украина опустилась в мировом рейтинге паспортов 2
Американская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма 10
В Украине от COVID-19 вакцинировали уже 2,1 миллиона человек 9
В Украине зафиксирован 541 новый случай COVID-19 13
В Херсонском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом 20
5 июля. Картина дня 17
США обещают содействовать в поставках вакцины от коронавируса в Украину 11
Данилов: Санкции против Фирташа и Фукса поддержали все члены СНБО 14
Денежную помощь получили 33 освобожденных из плена украинца 15
В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим 25
Кузин: Украина закупает в РФ тест-системы для диагностики инфекций 13
Минздрав рассматривает возможность производства в Украине COVID-вакцин 16
В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen 32
Госстат: Украинцы тратят больше, чем зарабатывают 19
СБУ обезвредила банду торговцев оружием 18
Цифровые COVID-сертификаты стали доступны в «Дие» 11
По инициативе СБУ заблокированы активы 174 «контрабандных компаний» 12
Журналисты в прямом эфире продемонстрировали, как легко сделать фейковое видео 43

С 17 по 30 июля на Яворовском полигоне во Львовской области Украина, США, Литва и Польша проведут совместные военные маневры »Три меча-2021», сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

В частности, к учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин. Эти учения впервые проводят в Украине.

От Украины в маневрах будет принимать участие подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Три народа - единая цель. Три народа #Литполукрбриг (Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского) разделяют общие ценности и представляют единство многонационального подразделения, что в свою очередь отражает стабильность, готовность и единство усилий в регионе», - говорится в сообщении.

Маневры позволят странам-участницам построить и поддерживать эффективные рабочие отношения и улучшат взаимодействие между представителями ВСУ и ВС НАТО, при этом «Три меча-2021» будут иметь исключительно оборонительный характер.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги