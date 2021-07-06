С 17 по 30 июля на Яворовском полигоне во Львовской области Украина, США, Литва и Польша проведут совместные военные маневры »Три меча-2021», сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

В частности, к учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин. Эти учения впервые проводят в Украине.

От Украины в маневрах будет принимать участие подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Три народа - единая цель. Три народа #Литполукрбриг (Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского) разделяют общие ценности и представляют единство многонационального подразделения, что в свою очередь отражает стабильность, готовность и единство усилий в регионе», - говорится в сообщении.

Маневры позволят странам-участницам построить и поддерживать эффективные рабочие отношения и улучшат взаимодействие между представителями ВСУ и ВС НАТО, при этом «Три меча-2021» будут иметь исключительно оборонительный характер.