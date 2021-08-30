Заместитель министра национальной обороны Марцин Оцепа сказал, что за российско-белорусскими военными маневрами «ZAPAD-21» будут внимательно следить в польском министерстве. Стратегические учения пройдут между 10 и 16 сентября на полигонах в Беларуси и России. В них должны принять участие около 200 тысяч солдат, сообщает Польское Радио.

По его словам, учения пройдут в непосредственной близости от стран Балтии, поэтому польское государство должно быть готово ко всему.

«На самом деле мы должны быть готовы ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости к тем событиям на границе, связанным с миграционной активностью», - сказал Оцепа.

Он напомнил, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

«Учения иногда становились источником военной агрессии», - отметил Оцепа.

Военные учения Запад 2021 пройдут на полигонах Беларуси и России с 10 по 16 сентября. Тема учений – «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства».

В НАТО заявили, что будут следить за учениями и призвали Москву и Минск действовать предсказуемо, прозрачно и согласно международным обязательствам в рамках ОБСЕ.