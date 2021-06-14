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Ленинградская армия ВВС и ПВО начала в Воронежской области тактическое учение, в котором задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

Отмечается, что в ходе учения экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне округа, передает Интерфакс.

В ходе маневров экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершат взлеты с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

«Авиационное поражение пройдет в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 в ночных условиях. Всего в учении примет участие около 20 авиационных экипажей», - говорится в сообщении округа.
ForUm

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