Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий создание Национального военного мемориального кладбища.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который находился на заседании правительства.
«Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных похорон и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной», - отметил он.
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