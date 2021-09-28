Указанный обычай имеет языческие корни, причем данная традиция была характерна именно для язычников-славян.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Последние полагали, что смерть – это вовсе не исчезновение человека, а лишь отделение его «тонкой» сущности – души от более «грубой», материальной – тела. И в результате такого отделения душа не переносится в какое-нибудь особое место наподобие рая, а продолжает свое обитание на земле, в привычных и родных для нее местах. Естественно, что более всего душа старается находиться на могиле возле своего тела, с которым она была связана во время жизни. В связи с этим родственники умершего приносили продукты на могилу почившего, так как полагали, что именно в этом месте душа находится чаще всего и именно здесь она может «подкрепиться»», - сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что несмотря на то, что данный обычай имеет языческое происхождение, Церковь не выступает против возможности оставлять еду на могилах усопших. «Но не потому, что разделяет указанные выше языческие поверия, а потому, что считает данную практику способствующей проявлению христианской любви: оставленную на могилах еду могут забрать неимущие и таким образом она послужит своего рода милостыней за душу усопшего», - пояснил преподаватель КДАиС.

«И если будем относиться к пищевым приношениям на кладбище именно в таком ракурсе, а не так, как к этому относились предки-язычники, думаю, что в этом не будет ничего плохого», - заключил Андрей Музольф.