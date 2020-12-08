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В Запорожской области в Гуляйполе фермер распахал под урожай зерновых старинное еврейское кладбище.

В полиции открыли уголовное производство, но не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли, сообщает Укринформ.

«25 ноября следователи Гуляйпольского ОП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель) Уголовного кодекса Украины. Наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет», - прокомментировали в полиции.

Речь идет о земельном участке площадью около 0,5 га, который является старинным еврейским кладбищем. Некоторым погребениям более 150 лет. Сейчас часть из них уничтожена, а поле - буквально усеяно костями.

«У нас есть целая папка обращений. Начиная с 2017 года мы писали письма и местной власти, и полиции. Однако правоохранители не хотели вносить информацию в ЕРДР. Через суд мы таки заставили их это сделать, но дело открыли по факту захвата земли, а где дело о надругательстве над могилами?» - сообщила в телефонном разговоре депутат Гуляйпольского ОТГ Олеся Шингур.

В полиции уверяют, что ОТГ не имеет документов на кладбище, а следовательно это просто земельный участок, который самовольно захватил фермер.

В свою очередь, местная власть утверждает, что никаких разрешений на распахивание кладбища не давала.

«Кладбище - это патогенная зона и, насколько мне известно, даже после его закрытия, оно не может быть отведено под сельхозугодья. У нас есть старый и новый генпланы города и в них почему-то изменены границы кладбища. В новом генплане вообще нет части кладбища», - добавила Шингур.

Пока полиция занимается расследованием, местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.

 
ForUm

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