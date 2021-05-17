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Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил, сообщают Новости Донбасса.

По их словам, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги «слетел» танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Местные жители описывают увиденное и возмущаются самим фактом случившегося: «Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки».

«Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось», –пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным «властям», но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Кроме того, в комментариях местные жители пишут, что «по улице страшно ходить», поскольку военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.
ForUm

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