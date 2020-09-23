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За прошедшие сутки у 307 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусои. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из низ 37 - дети. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет и 16 девочек от четырех месяцев до 17 лет. А также 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 21 мальчик от одного до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6043 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 58, Дарницком - 50, Днепровском районе - 36 случаев», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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