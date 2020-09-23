Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что нормандский формат достиг прогресса.

Об этом французский лидер заявил во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

«В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса», - заявил президент Франции.

В своем выступлении Макрон уделил ситуации относительно развязанной Россией войны против Украины только одно предложение. Подробнее президент Франции рассказывал о войнах и конфликтах, которые происходят сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

Предыдущий саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны предварительно договорились собраться на следующую встречу высокого уровня в апреле 2020 года. Но на сегодняшний день перспективы провести следующий саммит не определены прежде всего из-за позиции президента РФ Владимира Путина.