также в разделеПолитика
Под Киевом произошел пожар в жилом комплексе 11
Кушнир: Давайте идти по мирному плану Медведчука и заниматься урегулированием ситуации на Донбассе 27
Посол ЕС об угрозе безвизу с Украиной: Пока не сделано ничего необратимого 17
Разумков: Изменить постановление о местных выборах невозможно 13
Штепа зарегистрировалась кандидатом в мэры Славянска 31
Комитет Сената США рекомендовал назначить Дейтона послом в Украине 33
Разумков: Монобольшинство насчитывает 246 нардепов 13
Зеленский и Трюдо обсудили безвиз с Канадой 11
Кулеба: Позиции Украины и ЕС по Беларуси совпадают 17
В ЕС назвали условия предоставления Украине €1,2 миллиарда 34
Боррель: Угрозы приостановки безвиза для Украины нет 48
Беларусь не ответила на ноту из-за обыска авто Кизима 50
Постпред Украины при ООН: РФ должна официально попросить воду для Крыма 27
Боррель: ЕС никогда не признает оккупации Крыма 36
В Раде инициировали выход Фокина из ТКГ 29
Депутат Бундестага: Мы должны взять за основу мирный план Медведчука и реализовать его 100
Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды 42
Захарченко предложил обсудить вывод из тупика Минского процесса 26

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что нормандский формат достиг прогресса.

Об этом французский лидер заявил во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

«В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса», - заявил президент Франции.

В своем выступлении Макрон уделил ситуации относительно развязанной Россией войны против Украины только одно предложение. Подробнее президент Франции рассказывал о войнах и конфликтах, которые происходят сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

Предыдущий саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны предварительно договорились собраться на следующую встречу высокого уровня в апреле 2020 года. Но на сегодняшний день перспективы провести следующий саммит не определены прежде всего из-за позиции президента РФ Владимира Путина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги