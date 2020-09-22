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Полицейские совместно с представителями пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в Лукьяновоское СИЗО, сообщает пресс-служба столичной полиции

Вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
ForUm

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