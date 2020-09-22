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Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проведение в Запорожье музыкального фестиваля Хортица Freedom в минувшие выходные. Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

«Запорожская область - за прошедшие сутки (заболело COVID-19. - Ред.) 100 человек. Вчера увидел фотографии по проведению праздника Хортица Freedom, исходя из фотографий, был концерт ... У нас в стране каждый день регистрируется около 3 тысяч больных, каждый день умирают люди от COVID-19, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, имеют тяжелое течение болезни. У меня вопрос к организаторам этих праздников, к власти: вам не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных лидерах по заболеваемости?» - заявил Степанов.

Он добавил, что будет обращаться к коллегам в правительстве, ответственных за контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Также Степанов напомнил, что неделю назад провел совещание с мэрами городов, где были обсуждены вопросы, в частности работы школ и детсадов в красных зонах, определено, что ограничение в красных зонах будут вводиться общим решением Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС.

«И главное - мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, ибо массовые мероприятия являются большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни .... Это просто трэш какой-то, то что вы делаете, у меня нет другого слова, когда я увидел фотографии с этого события», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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