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Сейчас украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины.

Об этом сообщает Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос Укринформа.

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», - говорится в ответе.

Как отмечается, Демедюк считает, что «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

По данным СНБО обновленная работа прокси в мобильном приложении российской соцсети «ВКонтакте» имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.  
ForUm

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