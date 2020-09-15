Обновленная работа прокси в мобильном приложении российской соцсети «ВКонтакте» имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения «ВКонтакте», представители которой заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметил, что Активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

По его словам, после применения санкций в отношении социальной сети «ВКонтакте» специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений. В то же время спецслужбы РФ с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети «ВКонтакте» украинским пользователям.

«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», - отметил Демедюк.

Он также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования ею. «Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов», - сказал заместитель секретаря СНБО Украины.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.