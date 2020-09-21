По состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, всего завиксчировано 178 353 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3583 летальных, 78184 пациенты выздоровели
Всего проведено 2058638 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 672 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5322 случая;
Волынская область - 6936 случаев;
Днепропетровская область - 4118 случаев;
Донецкая область - 2480 случаев;
Житомирская область - 5059 случаев;
Закарпатская область - 9189 случаев;
Запорожская область - 2934 случая;
Ивано-Франковская область - 12 538 случаев;
Кировоградская область - 993 случая;
Киев - 19758 случаев;
Киевская область - 7880 случаев;
Львовская область - 18 518 случаев;
Луганская область - 759 случаев;
Николаевская область - 2551 случай;
Одесская область - 11 610 случаев;
Полтавская область - 1534 случая;
Ривненская область - 11 242 случая;
Сумская область - 3117 случаев;
Тернопольская область - 11 439 случаев;
Харьковская область - 15 133 случая;
Херсонская область - 818 случаев;
Хмельницкая область - 4823 случая;
Черновицкая область - 13 165 случаев;
Черкасская область - 3096 случаев;
Черниговская область - 3341 случай.
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