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Мероприятие в КНУ имени Шевченко в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного, заявили в партии «Слуга народа».

«Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье.

«Какая-либо агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается», - заявили в политсиле.

В «Слуге народе» заявили, что их политические оппоненты не раз проводили свои мероприятия на территории вузов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

«Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева. Поэтому «Слуга народа» выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время», - заявили в партии.

Напомним, 20 сентября во внутреннем дворе главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук представила список кандидатов от партии на выборах в Киевсовет. Там также выступал президент Владимир Зеленский.

Студенческий парламент университета осудил проведение мероприятия партии на территории вуза.

Согласно части 3 статьи 31 закона Украины «Об образовании», в учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений).

21 сентября у здания Красного корпуса университета студенты устроили акцию «Образование без политики».
ForUm

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