Комитет избирателей Украины призывает политическую партию «Слуга народа» уважать независимость высших учебных заведений и не вмешиваться в их деятельность.

По оценке КИУ, проведение 20 сентября выдвижения кандидатов от партии на территории внутреннего двора главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко является использованием бренда вузов в политических целях, что не соответствует принципам, заложенным в Законе «Об образовании».

Так, в соответствии со ст. 6 Закона «Об образовании» одним из принципов образовательной деятельности является невмешательство политических партий в образовательный процесс. Согласно ч. 3 ст. 31 политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, в том числе создавать собственные ячейки или любым другим способом вмешиваться в их образовательную деятельность.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Указанный запрет не распространяется на официальную переписку, реализацию образовательной программы учебного заведения и в случаях, предусмотренных избирательным законодательством.

Кроме того, проведение партией власти мероприятий агитационного характера в государственных вузах может быть проявлением использования административного ресурса. Поскольку государственные вузы являются зависимыми от объемов бюджетного финансирования и решений органов власти, их руководство фактически может быть вынуждено идти на сотрудничество с провластными политическими партиями, несмотря на положения действующего законодательства, отмечают в КИУ.

КИУ призывает политическую партию «Слуга народа» уважать принципы, заложенные в Законе «Об образовании» и не вмешиваться в деятельность вузов и не использовать репутацию университета в политических целях.