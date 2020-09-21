В столичных больницах находятся сегодня 1010 больных коронавирусом, 189 из них - в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов - в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

Напомним, за прошедшие сутки у 275 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом.