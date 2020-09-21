Во время протестных акций в Беларуси 20 сентября задержали не менее 230 человек, передает Укринформ со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

По данным на 23:20, в Минске были задержаны 167 человек, среди них известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала «Не по телику» Сергей Козлович.

В регионах у правозащитников есть сведения о 69 задержанных.

В Минске вчера прошел традиционный воскресный митинг оппозиции, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. В этот раз он был назван Маршем справедливости.

Напомним, на субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.