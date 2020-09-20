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На субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.

Как сообщили в правозащитном центре Весна, самые массовые задержания произошли возле ТЦ Айсберг.

На данный момент в списке задержанных в Минске 390 женщин, список обновляется.

19 сентября в Минске прошел традиционный женский марш против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Еще перед началом протестов силовики начали свозить автозаки.

Вечером сообщалось, что в Минске в ходе женского марша силовики задержали почти 300 протестующих. В то же время в МВД Беларуси заявляют о задержании якобы более 10 митингующих.
ForUm

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