На субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.
Как сообщили в правозащитном центре Весна, самые массовые задержания произошли возле ТЦ Айсберг.
На данный момент в списке задержанных в Минске 390 женщин, список обновляется.
19 сентября в Минске прошел традиционный женский марш против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Еще перед началом протестов силовики начали свозить автозаки.
Вечером сообщалось, что в Минске в ходе женского марша силовики задержали почти 300 протестующих. В то же время в МВД Беларуси заявляют о задержании якобы более 10 митингующих.
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