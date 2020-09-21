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В связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ривненском районах Укрзализныця с 21 сентября возобновит продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена, сообщает пресс-служба компании.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.

Напомним, 18 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны.
ForUm

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