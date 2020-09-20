В Минске, где ожидается Марш справедливости, перекрыли центр, к площадям стягивают силовиков.
Как сообщает TUT. by, площадь Независимости и Октябрьская площадь перекрыты металлическими ограждениями.
На площадях — люди в военной форме.
Также металлическими ограждениями перекрывают подходы к Александровскому скверу. За ним находится Купаловский театр и здание администрации президента.
В центр свозят спецтехнику.
Днем 20 сентября в Минске и других городах Беларуси должен состояться Марш справедливости.
Напомним, на субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.
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