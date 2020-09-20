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В Минске, где ожидается Марш справедливости, перекрыли центр, к площадям стягивают силовиков.

Как сообщает TUT. by, площадь Независимости и Октябрьская площадь перекрыты металлическими ограждениями.

На площадях — люди в военной форме.

Также металлическими ограждениями перекрывают подходы к Александровскому скверу. За ним находится Купаловский театр и здание администрации президента.

В центр свозят спецтехнику.

Днем 20 сентября в Минске и других городах Беларуси должен состояться Марш справедливости.

Напомним, на субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.
ForUm

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