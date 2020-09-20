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В городе Мариуполь водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали две женщины, сообщает патрульная полиция Донецкой области на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 сентября.

«Утром на улице Гоголя водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В это время там находились две женщины, которые получили телесные повреждения. Инспекторы вместе с медиками оказали пострадавшим помощь», – говорится в сообщении.

Указано, что в настоящее время осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.
ForUm

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