В понедельник, 21 сентября, погода в Украине будет теплой и солнечной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

До конца недели по всей территории страны будет сухо и тепло. В дневные часы ожидается +20 — +26 градусов. Вечера и ночи будут прохладными.

В Киеве будет солнечно. В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов.

18 сентября в Украине резко похолодало, в ряде регионов фиксировались заморозки. На выходных стало немного теплее.