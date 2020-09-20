также в разделеОбщество
На Буковине количество больных коронавирусом превысило 13 тысяч 7
В армии зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19 8
СБУ задержала мужчину в Умани за призывы к уничтожению евреев 11
Украинский военный получил ранение на Донбассе 10
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 опустился ниже 3000 45
На юге оккупированного Крыма перешли на режим экономии воды 17
Арестован подозреваемый в нападении на Балуха 17
Киев и 21 область не готовы ослабить карантин 11
На Черниговщине обесточены 17 населенных пунктов 14
В Умани спасатели создали систему постов и патрулей 16
На следующей неделе Балуха могут вывести из комы 37
За прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству госпитализированных от COVID-19 82
В Черновцах открывают школы и детсады 101
В Украине за сутки подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 36
В Украине ожидается резкое похолодание 143
18 сентября. Картина дня 25
Порядок во время местных выборов будут охранять 136 тысяч правоохранителей 12
Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону на 90% 12

В понедельник, 21 сентября, погода в Украине будет теплой и солнечной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

До конца недели по всей территории страны будет сухо и тепло. В дневные часы ожидается +20 — +26 градусов. Вечера и ночи будут прохладными.

В Киеве будет солнечно. В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов.

18 сентября в Украине резко похолодало, в ряде регионов фиксировались заморозки. На выходных стало немного теплее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги