О своей позиции спикер Совета заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что постановление Рады о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.

«Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно», — заявил он.

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.

«Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству», — пояснил спикер Рады.

Напомним, Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе.