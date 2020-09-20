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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые бы позволили их провести на оккупированных территориях Донбасса без восстановления над ним контроля. В то же время инициатор изменений, народный депутат от «Слуги Народа» Александр Качура утверждает, что около 70% фракции готовы их поддержать.

О своей позиции спикер Совета заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что постановление Рады о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.

«Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно», — заявил он.

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.

«Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству», — пояснил спикер Рады.

Напомним, Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе.
ForUm

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