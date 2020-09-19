Государство в условиях рыночной экономики не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную зарплату, чтобы у граждан выросли доходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Тернопольскую область, сообщил офис президента.

Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что некоторые эксперты говорят, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.

«Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками - они радуются. Что касается минимальной зарплаты, то 5000 грн - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет 6000 грн, а с 1 июля или августа – 6500 грн», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

Он также отметил, что на стоимость продуктов влияет много факторов, в том числе погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и т.п.

«Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может «ломать» цены и предприятия», - заявил президент.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5000 грн.