О смерти Гинзбург объявил Верховный суд США в своем пресс-релизе. Там сообщается, что причиной смерти судьи стал рецидив рака поджелудочной железы, с которым она боролась в течение последних лет.

«Наша нация потеряла личность исторического значения. Мы как Верховный суд потеряли дорогую коллегу. Сегодня мы оплакиваем ее, одновременно имея уверенность, что грядущие поколения будут помнить Рут Гинзбург такой, какой ее помнили мы — неутомимой и решительной поборницей справедливости», — заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

После объявления о смерти Гинзбург возле здания Верховного суда США собрались несколько сотен человек, чтобы почтить ее память.