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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 сентября сказал, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что введение национального карантина является «крайней мерой, которую кто-либо желает».

Заявление Джонсона опубликовала The Independent.

По его словам, новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе.

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался», - сказал Джонсон.

Во многих городах количество заражений на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103.

Напомним, в Украине обновили деление на карантинные зоны.
ForUm

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