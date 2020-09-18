Правоохранители расследуют относительно пятого президента Петра Порошенко 58 уголовных дел. Об этом сказал на брифинге в пятницу его адвокат Илья Новиков, сообщает Укринформ.

«Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет ничего, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас - это 58 уголовных дел», - сказал он.

Вместе с тем адвокат Игорь Головань добавил, что некоторые уголовные дела были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Однако позднее Печерский райсуд Киева возобновил расследование.