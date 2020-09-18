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Вместо того, чтобы заниматься поднятием экономики, власть потратила время на лоббистские законы и передачу энергетики Ринату Ахметова. Такое мнение время в эфире канала «1+1» озвучил народный депутат (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский. «За год у власти мы ничего не сделали, чтобы улучшить благосостояние людей. И я, как часть партии власти, не снимаю с себя ответственности за это. Если б этот год, который мы потратили впустую на какие-то полупроводники, ненужные лоббистские законы и передачу энергетики Ринату Ахметову, мы потратили на повышение благосостояния граждан, намного легче было бы сегодня предпринимать любые шаги по восстановлению мира на территории Украины», – заявил политик.

 Вместе с тем он отметил, что не согласен, когда говорят, что мирные инициативы президента Зеленского не приносят плоды. Но Украине надо стать субъектной стороной в процессе мирных переговоров. 

«К сожалению, вернуть мир в Украину военным путём нельзя и также, мы прекрасно это понимаем, нельзя сдаться Кремлю. Но есть третий путь - это экономика. Если бы мы сконцентрировались на экономике, а не на ерунде, то уже вышли бы из этой ситуации и стали бы субъектными в процессе переговоров», - объяснил Дубинский. Он подчеркнул, что сейчас, учитывая экономическую слабость и невозможность обеспечить свою экономику в том числе из-за лоббистских законов и неспособности СБУ заниматься чем-либо, кроме контрабанды, Украина остаётся не субъектной. 

«Мы не стали экономическими хозяевами Украины за этот год, и это часть проблемы, которую необходимо решать», - сказал нардеп.
 
ForUm

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