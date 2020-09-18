По состоянию на 10:00 18 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 694 человека, сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровел 1701 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано девятый летальный случай от коронавируса. 17 сентября умер государственный служащий ВСУ в Киевской области.

Госслужащий лечилась амбулаторно. Положительный результат ПЦР-теста от 14.09.2020. 17 сентября была госпитализирована в связи с дыхательной недостаточностью. После поступления состояние здоровья резко ухудшилось, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Госслужащий по имеющейся информации имела хронические сопутствующие заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 34 человека, наблюдается легкое течение заболевания.