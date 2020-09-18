По состоянию на 10:00 18 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 694 человека, сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровел 1701 человек.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано девятый летальный случай от коронавируса. 17 сентября умер государственный служащий ВСУ в Киевской области.
Госслужащий лечилась амбулаторно. Положительный результат ПЦР-теста от 14.09.2020. 17 сентября была госпитализирована в связи с дыхательной недостаточностью. После поступления состояние здоровья резко ухудшилось, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Госслужащий по имеющейся информации имела хронические сопутствующие заболевания
За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находится 34 человека, наблюдается легкое течение заболевания.
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