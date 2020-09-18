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Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ответ на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси», - написал Аваков в Facebook.

Глава МВД подчеркнул, что «народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств».

«Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Аваков.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной.

ForUm

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