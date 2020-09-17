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Верховная Рада приняла закон, которым народным депутатам запрещается иметь в подчинении близких лиц, сообщает пресс-служба ВР. 

За закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц» проголосовали 252 народных депутата.

Законом урегулированы вопросы, связанные с ограничением совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Законом установлено, что народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Законом установлено не распространять установленное действующим законом исключение из запрета подчинения близких лиц в связи с приобретением одним из них статуса выборного лица на случаи принятия близкого человека на работу помощником-консультантом народного депутата, в результате чего принятие народным депутатом близкого человека на должность своего помичника-консультанта будет запрещено.

Принятым Законом распространяется ограничения, предусмотренные статьей 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции», на помощников-консультантов народных депутатов Украины, депутатов местных советов, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым путем внесения соответствующих предписаний в специальные законы, регламентирующие статус депутатов.
ForUm

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