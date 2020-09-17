Харьковский городской голова Геннадий Кернес проходит обследование в одной из немецких клиник за свой счет.

Об этом сказал журналистам директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, сообщает пресс-служба горсовета.



По его словам, Кернес был доставлен в немецкую клинику в противоковидной капсуле, как того требует медицинский протокол для таких больных. При этом мэр был подключен не к аппарату искусственной вентиляции легких, а к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.



Полет Кернес перенес нормально, что свидетельствует о том, что состояние его здоровья не так критично, как описывают некоторые паблики, иначе врачи не позволили бы его транспортировать. Сейчас мэр Харькова находится в сознании и проходит полное медицинское обследование, после которого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

Директор департамента сообщил, что ухудшение состояния здоровья городского головы связано не с COVID-19, для лечения которого в Харькове созданы все условия, а с ранением, которое Кернес получил 28 апреля 2014 года во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы, поэтому родственники настояли на продолжении лечения в специализированной клинике.



«От ранения Кернес пришел в себя, но ковид спровоцировал не только воспаление легких. Это эхо того выстрела. Сам Кернес не хотел покидать Украину, но под давлением родных на это согласился. Во вторник произошло ухудшение его состояния. Но мы настаиваем, что все сплетни, слухи о коме, отеке мозга, инсульте - не более, чем просто разговоры, спровоцированные обострением политической гонки на местных выборах», - отметил Сидоренко.



Сейчас состояние мэра стабильно тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. Директор департамента сообщил, что Кернес будет подавать свою кандидатуру на участие в местных выборах, и для этого его личное присутствие не обязательно.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.